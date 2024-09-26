Nazilli Belediyesi, Zafer Mahallesi’nde 1715, 1717 ve 1730 Sokaklar’da başlattığı yol yapım çalışmalarını tamamlayarak mahalle sakinlerine daha iyi bir ulaşım sunmayı amaçlıyor. İlk etapta tamamlanan çalışmalar, bölgenin gelişimine büyük katkı sağlıyor.

1. etap tamamlandı, 2. etap başladı

Mahalledeki yol yapım çalışmalarının ilk etabı, sakinlerin memnuniyeti ile sona erdi. 1715 Sokak’ın devamı, 1717 ve 1730 Sokaklar’daki çalışmaların ardından, 2. etap faaliyetlerine geçildi. Bu kapsamda 1702 Sokak ve 1711 Sokak’ın da yenilenmesi planlanıyor.

Mahalle muhtarından teşekkür

Zafer Mahalle Muhtarı Mustafa Certel, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Mahallemiz her geçen gün gelişen ve genişleyen bir yer. Nazilli Belediye Başkanımız Ertuğrul Tetik ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederim,” dedi. Bu tür yatırımların, mahalle halkının yaşam standartlarını artırdığını vurguladı.

Nazilli’nin gelişimi

Nazilli Belediyesi, yapılan bu projelerle birlikte mahallelerin modernleşmesi ve ulaşımın kolaylaşması için çalışmalarını sürdürüyor. Gelecek dönemlerde diğer sokakların da yenileneceği müjdesi veriliyor. Bu tür projeler, Nazilli’nin gelişiminde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.