UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan Roma ile Athletic Bilbao arasındaki karşılaşmayla devam ediyor. Bu sezon Serie A'da beklentilerin altında kalan Roma, Avrupa sahnesinde moral bulmayı amaçlıyor. Jose Mourinho yönetimindeki İtalyan ekibi, ligde oynadığı 5 maçta sadece 1 galibiyet alarak 6 puan topladı.

Öte yandan, Ernesto Valverde yönetimindeki Athletic Bilbao, La Liga'da daha iyi bir performans sergiliyor. 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde eden İspanyol temsilcisi, 3. sırada yer alıyor ve Roma deplasmanında puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor.

Roma - Athletic Bilbao maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Roma ile Athletic Bilbao arasındaki UEFA Avrupa Ligi mücadelesi, 26 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de Stadio Olimpico'da oynanacak. Karşılaşma, tabii Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Roma'nın Avrupa Ligi rakipleri:

Roma, zorlu grupta Athletic Bilbao, Elfsborg, Dinamo Kiev, Union SG, Tottenham, Braga, AZ Alkmaar ve Frankfurt ile mücadele edecek.

Athletic Bilbao'nun Avrupa Ligi rakipleri:

Athletic Bilbao ise Roma, AZ Alkmaar, Slavia Prag, Ludogorets, Elfsborg, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Viktoria Plzen gibi güçlü ekiplerle karşılaşacak.

Avrupa Ligi format değişikliği

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde format değişikliğine gidildi. Toplamda 36 takımın mücadele ettiği turnuvada, 8 maç sonunda ilk 8 sırada yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9. ile 24. sırada yer alan takımlar ise çift maçlı eleme turları oynayarak son 16'ya kalmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24 dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.