İzmir'de motorin ve benzin fiyatlarına yönelik zam beklentisi açıklandı. 16 Ocak Çarşamba gecesinden geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına 2.37 TL/lt zam yapılması öngörülürken, 17 Ocak Perşembe gecesinden itibaren benzine de 1.56 TL/lt zam gelmesi bekleniyor.

Motorin fiyatlarında yükselme bekleniyor

Motorin fiyatları, 16 Ocak Çarşamba gecesinden itibaren 2.37 TL/lt artış göstererek, yeni fiyatların Perşembe günü geçerli olması bekleniyor. Bu artış, özellikle ulaşım ve lojistik sektöründe maliyetleri etkileyebilir.

Benzin fiyatlarına artış beklentisi

Benzin fiyatlarına ise 17 Ocak Cuma günü itibarıyla 1.56 TL/lt'lik bir artış öngörülüyor. Bu yükselme, sürücülerin akaryakıt masraflarını artırarak, bütçelerinde değişikliklere yol açabilir.