İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Yamanlar Dağı'nda meydana gelen yangınlardan etkilenen alanların rehabilitasyonu için yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Yeşil İzmir Gönüllüleri ve uzmanların katılımıyla gerçekleştirilen bu çalışma, yangın sonrası zarar gören ağaçların sağlığına kavuşması için önemli adımlar atıyor.

Yanan ağaçlar için acil müdahale

Yamanlar Dağı'ndaki yangınlar, İzmir'in birçok noktasını etkisi altına almış, ormanlık alanlarda büyük hasara yol açmıştı. Bu duruma kayıtsız kalmayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, yangından zarar gören ağaçların bakımı ve iyileştirilmesi için kapsamlı bir program başlattı. İzmir Planlama Ajansı (İZPA) ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen bu program, Yeşil İzmir Gönüllüleri ve uzmanların katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Gönüllü hareketi: Yangın sonrası bakım

İzmir Planlama Ajansı öncülüğünde başlatılan gönüllü hareketi, yangından zarar gören ağaçların iyileştirilmesi için İzmirlilerle birlikte yürütülüyor. Gönüllüler, İZPA Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu ve diğer uzman akademisyenler eşliğinde Mutluluk Ormanı'nda saha çalışmasına katıldı. Bu çalışmalarda, ağaçların yapısal durumu, yangından ne kadar etkilendikleri ve hayatta kalma durumları detaylı bir şekilde incelendi.

“Özel bir çalışma yapıyoruz”

Başkan Cemil Tugay, bu çalışmaların benzersiz olduğunu belirterek, “Kısmen yanan ağaçların canlı kalması için müdahalede bulunuyoruz. İzmir Planlama Ajansı ve Yeşil İzmir Gönüllüleri bu süreçte bize destek oluyor. Alandaki ağaçların canlılık durumlarını harita uygulaması ile kayıt altına alıyoruz. Tamamen yanmış ağaçları kesip, kısmen yanmış olanlara bakım yapıyoruz,” dedi.

Sonbahar ve kışta ağaçlandırma çalışmaları

Başkan Tugay, yangın sonrası ağaçlandırma çalışmalarının sonbahar ve kış aylarında yapılacağını belirtti. Doğru ağaç türlerinin seçimi, dikim sıklığı ve diğer faktörlerin bu süre zarfında belirleneceğini ifade eden Tugay, İzmir halkının desteğiyle sağlıklı habitatlar oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.

Bu pilot uygulama, İzmir’in yeşil dokusunu koruma ve geliştirme adına atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Başkan Tugay, yangınlara karşı daha dirençli orman alanları oluşturmak için bu tür çalışmalara devam edeceklerini belirtti.