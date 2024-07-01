Yangınların ardından hızlı bir şekilde sahaya çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri ekipleri, ilçe belediyeleri ve sivil toplum kuruluşları ile koordineli bir şekilde çalışarak can dostları güvenli bölgelere sevk etti. Menderes Çamönü Köyü'nde çıkan yangında 30 küçükbaş ve 50 kanatlı hayvanın güvenli bölgelere taşınmasına destek verildi.

Selçuk'taki yoğun müdahale

Selçuk Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi yakınında çıkan yangın ihbarı üzerine, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri hemen bölgeye ulaştı. Hayvanların tahliye edilmesi kararı alınmasıyla birlikte, Buca, Torbalı, Karabağlar, Gaziemir ve Tire Belediyeleri Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri koordineli bir şekilde 227 köpek ve 28 kedinin tahliye işlemlerini gerçekleştirdi.

162 köpek nakledildi

45 personelin üç vardiya halinde çalıştığı tahliye operasyonu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay'ın koordinasyonunda gerçekleşti. Veteriner İşleri Halk Sağlığı Daire Başkanı Gökhan Özdemir ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Sinan Okçuoğlu da ekipleriyle birlikte yangın bölgesinde görev aldı. Gece boyunca süren çalışmalar sonucunda 162 köpek İzmir Büyükşehir Belediyesi Seyrek Köpek Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne nakledildi.

Sağlık kontrolü ve bakımı yapıldı

Tahliye edilen hayvanların sağlık durumları, görevli veteriner hekimler tarafından kontrol edildi. 28 kedi ve 65 köpek ise Gaziemir, Buca, Karabağlar ve Tire’de bulunan ilçe belediyelerine ait bakımevlerine yerleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay ve Veteriner İşleri Halk Sağlığı Daire Başkanı Gökhan Özdemir, Seyrek Köpek Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne gelerek nakledilen köpeklerin durumları hakkında veteriner hekimlerden bilgi aldı.