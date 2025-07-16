Seferihisar, Buca, Urla, Çeşme, Balçova, Menderes, Bornova, Tire, Ödemiş ilçelerine büyük bir tahribata yol açan yangın turizm sektörünü de olumsuz etkiledi. İzmir'in tarihi ve doğal güzellikleriyle Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu belirten Skal İzmir Kulübü Başkanı Aydın Tokbaş, “Tam da turizm sezonunu içeren bir sürede bu olumsuzluğu toparlamak için zaman kaybetmemeliyiz. Biz, bütün imkanlarımızı seferber etmeye hazırız. Turizm sektörü ve kent yaşayanları olarak biz yaralarımızı tedavi etmeye çalışırken yangınla ilgili kusurlular ile ilgili hukuki uygulamaların acilen yapılmasını arzu ediyoruz” dedi.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden İzmir’de ağacı ender bulunan endemik bitkileri ve yuvası olduğu hayvanlarıyla birlikte ormanlar kül oldu. İnsanların evinden barkından olarak maddi manevi zarara uğramasının yanı sıra yangın turizm sektörünü de vurdu.

Yangının zararların da büyük olduğunu vurgulayan Skal İzmir Kulübü Başkanı Aydın Tokbaş, “Yangın sürecinde en çok ihtiyaç duyulan su ve benzeri gıda ürünleriyle elinden gelen desteği veren Skal İzmir Kulübü ve Turizm sektörünün diğer paydaşları yaraları sarmak için harekete geçmeli ve tam da turizm sezonunu içeren bir sürede bu olumsuzluğu toparlamak için zaman kaybetmemeliyiz. Biz, bütün imkanlarımızı seferber etmeye hazırız. Turizm sektörü ve kent yaşayanları olarak biz yaralarımızı tedavi etmeye çalışırken yangınla ilgili kusurlular ile ilgili hukuki uygulamaların acilen yapılmasını arzu ediyoruz” diye konuştu.

Dayanışma çağrısı

İzmir Skal Kulübü olarak bölgedeki turizm işletmeleriyle iş birliği yaparak, yeniden yapılanma ve destek projeleri geliştirmeyi hedeflediklerini açıklayan Başkan Tokbaş sözlerine şöyle devam etti:

“Hedefimiz, İzmir'in turizm potansiyelini en kısa sürede geri kazanmaktır. Sadece çevresel değil, aynı zamanda ekonomik etkileriyle de dikkat çeken İzmir ve çevresindeki yangın felaketinin ardından, turizm sektöründeki profesyonellerin dayanışması, bu zorlu dönemde büyük önem taşıyor. Birlikte hareket edersek, her türlü zorluğun üstesinden gelebiliriz.”