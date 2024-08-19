İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Dağı mevkiinde 15 Ağustos'ta çıkan ve dört gün süren orman yangını, birçok ev ve iş yerinde büyük hasara yol açtı. Yangında mermer mağazası tamamen küle dönen işletme sahibi Bünyamin Aktaş, yaşadığı büyük kaybı ve çaresizliği anlattı.

Yangının başlangıcı ve yayılması

Yangın, 15 Ağustos akşamı saat 21.10 sıralarında Yamanlar Dağı mevkiinde başladı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, çevredeki yerleşim yerlerine sıçradı. Yangının etkisiyle mermer mağazası tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Acılı işletme sahibinin ifadesi

47 yaşındaki Bünyamin Aktaş, yangının başladığı akşam iş yerlerinde olduklarını belirterek, “Sabah 08.00’de dükkânımıza geldik ve mesaimize başladık. Saat 10 buçuk civarında karşı tarafın yandığını gördük. İlk başta alevlerin bize ulaşacağını düşünmedik. Ancak yarım saat içinde şiddetli bir rüzgar çıktı ve alevler hızla kapımıza dayandı. Yetkililer bize ‘buradan hemen çıkın’ dediler. Önceliğimiz canımızı kurtarmak oldu ve aşağıya indik. Yangının büyüklüğünü görünce tekrar iş yerimize koşarak geldik, ama maalesef müdahale edemedik. Her yer ateş topuydu, dumandan giremedik ve sadece 20 yıllık emeğimizin kül oluşunu izledik” diye konuştu.

Maddi kayıp ve yardım talebi

Yangının ardından büyük bir maddi kayıp yaşadıklarını belirten Aktaş, “Kendi mağazamda yaklaşık 5 buçuk milyon TL değerinde malzemem vardı. Alttaki esnaf arkadaşlarımızın da durumu pek farklı değil, hiçbir şeyleri kalmadı. İşimiz tamamen durdu. Borçlarımız ve kredilerimiz var. Devletimizin bize büyük bir destek sağlamasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.