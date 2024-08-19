Cambridge'de yaşayan 65 yaşındaki David Lindsay, köpeği Harley'in ayak parmağını kemirerek büyük bir felaketi önledi. Bir öğlen uykusu sırasında, köpeği tarafından kemirilen parmağı sayesinde, David'in bacağındaki iki arterin tıkalı olduğu ve kan akışının sağlanamazsa bacağını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu ortaya çıktı.

Olayın ardından hastaneye kaldırılan David, köpeğinin çiğneme alışkanlığının farkında olmadan kendisine büyük bir iyilik yaptığını belirtti. Doktorlar, ayak parmağındaki köpek ısırığı sayesinde arterlerin açılmasını sağlayarak David'in bacağını kurtardılar. David, Harley'e minnettarlığını dile getirirken, sevimli yavru köpeğiyle bir hafta süren hastane tedavisinin ardından evine dönebildi.