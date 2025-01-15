İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ve Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED), yaratıcı sektörleri yapay zekayla buluşturan önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. "Girişimci Kadınları Güçlendirme" programı kapsamında gerçekleştirilen seminer, kadın girişimcilerin yaratıcılık ekosistemindeki rolünü güçlendirmeyi hedefledi.

Yeni iş modelleri masaya yatırıldı

İzmir Mimarlık Merkezi’nde gerçekleştirilen seminer, İzmir’in girişimcilik ve yaratıcılık ekosistemini destekleyerek, yapay zekanın sektörel dönüşümdeki rolünü öne çıkardı. İzmir Kalkınma Ajansı ve BASİFED’in ortak çalışmasıyla hayata geçirilen etkinlikte, yaratıcı sektörlerde yapay zeka uygulamaları, inovasyon ve yeni iş modelleri masaya yatırıldı.

Uzmanlardan ufuk açıcı sunumlar

Etkinliğin açılış konuşmalarını, İzmir Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Yıldırım, İZKA Yenilik ve Girişimcilik Politikaları Birim Başkanı Dr. Sencer Özen ve BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş yaptı. Program kapsamında “İnşaatta Yapay Zeka” sunumuyla Cem Kafadar ve “Dijital Rönesans” temalı sunumuyla Prof. Sabri Erdem, yapay zekanın mimarlık ve tasarıma etkisini detaylarıyla ele aldı.

Kadın girişimcilere özel destek

Seminerin odak noktalarından biri de kadın girişimcilerin yaratıcı sektörlerdeki varlığını güçlendirmekti. Farklı sektörlerden girişimci kadınların deneyimlerini paylaştığı etkinlikte, yapay zekayı temel alan startup projeleri tanıtıldı.

Seminerin son bölümünde, “Yapay Zeka ile Çalışmak” paneli gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Doç. Lale Başarır’ın yaptığı panelde, yapay zekanın gelecekteki etkileri, iş dünyasında yarattığı değişimler ve etik sorunlar ele alındı. Panelistler, yapay zekanın yeni meslek alanlarını nasıl şekillendireceğine dair öngörülerde bulundu. BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş, İzmir’in yaratıcı sektörlerde global bir merkez olma yolunda ilerlediğini vurguladı. Güneş, “Yapay zeka, yaratıcı sektörlerde dönüşümü hızlandırarak İzmir’in ekonomik kalkınmasına büyük katkı sağlıyor. Kadın girişimcilerimiz bu süreçte kilit bir role sahip” dedi.