ŞOK 15-21 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerli aktüel kataloguyla dikkat çekiyor! Elektronik ürünlerden çocuk oyuncaklarına, gıda ürünlerinden ev ihtiyaçlarına kadar geniş bir yelpazede indirimli fırsatlar sunan ŞOK, yeni haftaya özel cazip fiyatlarla alışveriş yapma imkanı sağlıyor. Havit projeksiyon cihazları, gaming kulaklıklar ve akıllı LED projeksiyonlar gibi teknoloji ürünlerinin yanı sıra, eğitici oyuncaklar ve günlük gıda ürünlerinde de uygun fiyatlar sizi bekliyor. ŞOK marketlerinde bu hafta hangi fırsatlar var? İşte 15-21 Ocak ŞOK aktüel kataloğundaki en popüler indirimli ürünler!...

15-21 Ocak ŞOK aktüel kataloğu

Havit PJ205 pro prime Quartz 1080p smart projeksiyon cihazı antrasit: 5.799 TL

Havit TW970 RGB TWS gaming bluetooth kulaklık beyaz: 849 TL

İxtech boom arm mikrofon tutucu ve kolu hero/valiant: 2.799 TL

NPO NP31 Splus 4K android taşınabilir akıllı LED projeksiyon: 1.999 TL

Havit prime opal projeksiyon: 2.399 TL

Orbus hortum 5 metre şerit LED: 399 TL

Orbus uzaktan renk değiştiren şerit LED: 199 TL

Orbus 600 W taşınabilir güç istasyonu: 12.999 TL

ŞOK’ta çocuk oyuncakları

Hikaye kitabı: 699 TL

İlk yaş aktivite masası: 399 TL

Eğitici klozet köpek: 499 TL

İlk motorum: 399 TL

Mama sandalyesi: 449 TL

Yuvarlama kulesi potalı: 119 TL

Mini arabalar 6’lı set: 99,95 TL

Neşeli fil: 199 TL

Orman hayvanlarım oyun halısı: 299 TL

Sevimli tırtıl: 249 TL

Beşikte bebek: 249 TL

ŞOK gıda ürünleri

Krokanlı fındık kreması: 79 TL

Tulum peyniri: 89 TL

Mis tereyağı: 69 TL

Lipton yellow label: 179 TL

Anadolu mutfağı kuru fasulye: 55 TL