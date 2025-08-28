Bornova Evka-3 Mahallesi’nde yaralı bir domuz bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü İzmir Şube Müdürlüğü, durumu İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürlüğü’ne bildirdi. Olay yerine yönlendirilen veteriner hekim ve teknikerler, hayvana güvenli bir şekilde anestezi uygulayarak ilk müdahaleyi yaptı.

Klinik tedavi başarılı oldu

Daha sonra Doğal Yaşam Parkı Kliniği’ne nakledilen domuzun röntgeninde, ön ayağında ateşli silah yaralanmasına bağlı eski bir kırık olduğu tespit edildi. Uzman veteriner hekimler ve teknik ekibin yürüttüğü tedavi süreci olumlu sonuçlandı. Sağlığına kavuşan hayvan, yeniden doğaya bırakılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yaban hayatı için kritik çalışmalar

İzmir Doğal Yaşam Parkı, sadece bu vaka ile değil, yüzlerce yaban hayvanının yeniden doğal yaşamına dönmesine katkı sağlıyor. Mayıs 2024 ile Ağustos 2025 tarihleri arasında kliniğe toplam 1455 yaralı yaban hayvanı kabul edildi. Bunlardan 694’ü tedavi, adaptasyon ve rehabilitasyon süreçlerinin ardından özgürlüklerine kavuştu.

Uzmanlar, bu çalışmaların biyolojik çeşitliliğin korunması ve yaban hayatının sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını vurguluyor.