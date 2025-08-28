Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Ağustos 2025 günü saat 02.10 sıralarında İzmir Caddesi önünde uygulama gerçekleştirdi. Denetim sırasında 35 CFV plakalı araç dur ihtarına uymayarak trafiği tehlikeye düşürecek şekilde kaçtı.

Kovalamaca sonrası araç durduruldu

Polis ekipleri aracı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 241/1 Sokak’ta kovalamaca sonucu sıkıştırdı. Araç, ağaçlık alanda hem ağaçlara hem de ekip otosuna çarparak durabildi. Çarpma nedeniyle polis aracında maddi hasar oluştu.

Şüphelinin 33 yıl kesinleşmiş cezası çıktı

Araç sürücüsü F.O. ( 37 yaş) gözaltına alındı. Yapılan GBT sorgusunda şüphelinin, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 33 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Şüpheli F.O.’nun hırsızlık, uyuşturucu, yağma, kamu malına zarar verme ve 6136 SKM suçlarından toplam 32 kaydının olduğu belirlendi. Polis, şüpheliyi gerekli işlemler için adli makamlara sevk etti.