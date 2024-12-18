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Operasyon kapsamında 1 kilo 866 gram yasaklı madde, 15 bin 717 adet yasaklı madde, iki hassas terazi, üç tabanca ve 142 tabanca fişeği ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde 10 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere, 13 Aralık'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İzmir'de 10 ay süren takip sonucu düzenlenen eş zamanlı operasyon da çok miktarda yasaklı madde ele geçirildi, gözaltına alınan 24 şüpheli tutuklandı.

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