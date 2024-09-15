İzmir’de yaşayan Suzan Uçak, Türkiye’nin ilk kadın borsa ajanı olarak dikkat çekti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından gerçekleştirilen aracılık sınavını başarıyla geçerek bu unvanı kazanan Uçak, borsa ajanlığı mesleğinde kadınların daha fazla yer alması gerektiğini vurguladı.

Borsa ajanlığının yükselen kadın yüzü

Suzan Uçak, borsa ajanlığını tanımlarken, bu mesleğin başkası adına ve hesabına vekil sıfatıyla hareket eden kişilerin yürüttüğü bir görev olduğunu belirtti. İzmir Ticaret Borsası’nda borsa ajanı olarak faaliyet gösteren Uçak, pamuk üreticisi ile iplik üreticisi arasında alım satım işlemlerinde, lojistik ve ekspertiz süreçlerinde tescil yetkisine sahip bir profesyonel olarak görev yapıyor.

Kadınların borsa ajanlığında yükselmesi için çaba

Uçak, borsa ajanlığının erkek egemen bir meslek olarak görülmesine rağmen, kadınların da bu alanda başarılı olabileceğini gösterdiğini ifade etti. "Pamuk üretiminde tarlada çok sayıda kadın işçi var, ancak borsada temsil eden tek kadın ben oldum" diyen Uçak, bu alanda kadın sayısının artırılmasını savundu.

Sınav ve eğitim süreci hakkında bilgi

Uçak, borsa ajanlığı mesleğine adım atmak isteyen kadınlar için çeşitli önerilerde bulundu. Sınavların ve eğitim süreçlerinin genellikle erkek çocuklarına yönelik düzenlendiğini belirten Uçak, kadınların da bu fırsatları değerlendirebileceğini söylüyor. "Sınavı kazanmak için tekstil ham maddeleriyle uğraşan, borsa üyesi olan veya borsa ajanının yanında çalışan kişilerin belli bir süre devamlılık göstermeleri gerekiyor. Bu sürenin ardından sınava başvurabilirler" diyen Uçak, bu konuda daha fazla kadın adayın yetişmesini umuyor.

Eşiyle gurur duyan Bülent Uçak’tan destek

Suzan Uçak’ın eşi Bülent Uçak, yaklaşık 40 yıldır borsa ajanlığı yapıyor ve eşinin bu başarılarından büyük gurur duyuyor. Bülent Uçak, kadınların iş hayatında daha fazla yer almasının ülke kalkınmasına katkı sağlayacağını belirtti. "Eşim uzun yıllardır ticaretin içinde, daha çok finans ve muhasebe alanlarında görev aldı. Şimdi borsa ajanı olarak bu alanda da kendini gösterdi. Eşimle gurur duyuyoruz ve onun bu başarıları genç kadınlara cesaret vermektedir" dedi.

"Bu meslekte daha fazla kadın yer almalı"

Suzan Uçak, kadın istihdamının her alanda desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Borsa ajanlığının zorlu bir meslek olmasına rağmen, kadınların bu sektörde daha fazla yer alması gerektiğini belirtti. "Kadınlar için her türlü destek sağlanmalı ve bu meslekte daha fazla kadının yer alması sağlanmalı" diyen Uçak, bu alanda kadınların daha fazla görünür olmasını desteklemek için çaba göstereceğini sözlerine ekledi.