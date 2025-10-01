Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ev sahipliğindeki toplantıda kentsel dönüşüm konusuna değinen Başkan Dr. Cemil Tugay, “Kentsel dönüşüm açısından çok cesur adımlar atmaya hazır bir ekibiz. İzmir'in çok önemli bir sorunu olduğunu biliyoruz. Güçlü adımlar atacağız” şeklinde konuştu.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın göreve gelmesinin ardından başlattığı koordinasyon toplantıları Bornova'da devam etti. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ev sahipliğinde Bornova Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Çağatay Güç, Dr. Hakan Uzun, İsmail Mutaf, Övünç Özgen, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, Büyükşehir bürokratları, Büyükşehir iştiraki şirketlerin genel müdürleri ve bürokratları, Bornova Belediyesi bürokratları katıldı. Toplantıda ilçenin sorunları, ortak projeler, Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları ve gelecekte atılacak adımlar konuşuldu.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Bornova'ya baktığım zaman büyük, kalabalık nüfusu olan, yer yer sıkışık, bitişik nizam, insanların yoğun bir şekilde yaşadığı mahalleleri olan, bir taraftan da gelişmeye açık bölgeleri olan bir ilçe görüyoruz. En önemli sorunlar neler derseniz, trafikte bir sorun var, ulaşım planlaması gerekiyor. İzmir'in ulaşım master planı çalışması yapılıyor. Mutlaka planla ilgili çalışan ekip sizden de görüş alacaktır. Bu planı önemsiyoruz, çünkü mesele günü kurtarmak değil, radikal adımlar atmak lazım. Yeni yollar açmak, alt geçit, üst geçit, kavşak düzenlemeleri için biraz daha büyük ölçekli planlamalara ihtiyaç var” dedi. Tugay, Manisa tarafından gelen araçların akşam saatlerinde oluşturduğu yoğunluğu çözmek için çalıştıklarını kaydetti.



Vatandaşların yaşamını sürdüreceği sosyal donatı alanları konusuna değinen Başkan Dr. Cemil Tugay, “Şehirde insanların sosyal donatı alanı, özellikle yeşil alan, spor alanı, zaman zaman vakit geçirecekleri sosyal tesisler ile ilgili belirgin ihtiyaçları var” dedi. Altyapı konusunda yürüyen projeler olduğunu kaydeden Tugay, kentsel dönüşüm konusuna da değindi. Başkan Tugay, “Geçen dönem yapılan bina taramaları sonrasında riskli olduğu düşünülen bazı binalar saptanmıştı. Bu sürecin ilerlemesini istiyoruz. O binaların resmi olarak performans testlerini yaptırmak, ona göre risk konusunu kesinleştirmek zorundayız. Bu süreçle ilgili çalışacağız. Dönüşüme sadece deprem açısından riskli binalar olarak değil, aynı zamanda plansız yerleşmiş, plansızlıktan dolayı bir sürü sıkıntıya neden olan yerler olarak bakın. Kentsel dönüşüm açısından çok cesur adımlar atmaya hazır bir ekibiz. İzmir'in çok önemli bir sorunu olduğunu biliyoruz. Güçlü adımlar atacağız” şeklinde konuştu.



Dönüşüme Evde Başla Projesi hakkında konuşan Tugay, Bornova ve Bayraklı'nın tamamını sisteme dahil edeceklerini ifade etti. Başkan Dr. Cemil Tugay, “Bornova ve Bayraklı'nın tamamının kapsama alanına alınması konusunda bir planlama yapıyoruz. Bu sistemi oturttuktan sonra evde atık ayrıştırma konusunu zorunlu hale getireceğiz. Organik atıkları da bu şekilde toplayıp komposta dönüştüreceğiz. Çöple ilgili kafamızdaki plan bu. Geri kalanı bertaraf edilecek. Bahçe atıklarını da komposta çevireceğiz. Aşama aşama çalışıyoruz” dedi.



Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ilçede yapmayı planladıkları projeleri sunum üzerinden anlattı. Ulaşım çalışmaları, yeni açılacak yollar, açık otopark alanları, altyapı yatırımları konularına değinen Ömer Eşki, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile yaptıkları görüşmeler neticesinde önemli mesafeler aldıklarını söyledi.

