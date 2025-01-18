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2025 yılı itibarıyla, yayalara yol vermeyen sürücülere 4 bin 512 TL ceza uygulanacağı duyurulmuştu. Bu tür davranışların trafik güvenliğini tehdit ettiğine dikkat çekiliyor.

Yaya geçidi nde yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşlar, sürücülerin yayalara öncelik vermemesi nedeniyle zor anlar yaşarken, bazı yayalar bu duruma tepki gösterdi. Tehlikeli anlar saniye saniye kaydedildi.

İzmir 'in Konak ilçesindeki Gazi Bulvarı'nda, yaya geçidi nde yolun karşısına geçmek için bekleyen vatandaşlara yol vermeyen sürücüler, trafik güvenliğini tehlikeye atıyor. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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