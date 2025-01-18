İzmir'in Konak ilçesindeki Gazi Bulvarı'nda, yaya geçidinde yolun karşısına geçmek için bekleyen vatandaşlara yol vermeyen sürücüler, trafik güvenliğini tehlikeye atıyor. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İzmir'de öğretmenler devlet okulunda içki içerken görüntülendi İzmir'de öğretmenler devlet okulunda içki içerken görüntülendi

İzmir’de Yayalara Yol Vermeyen Sürücülere Ceza (1)

Yayalar Zor Anlar Yaşadı

Yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşlar, sürücülerin yayalara öncelik vermemesi nedeniyle zor anlar yaşarken, bazı yayalar bu duruma tepki gösterdi. Tehlikeli anlar saniye saniye kaydedildi.

İzmir’de Yayalara Yol Vermeyen Sürücülere Ceza (6)

Yaya geçidi ihmaline 2025’te ağır cezalar

2025 yılı itibarıyla, yayalara yol vermeyen sürücülere 4 bin 512 TL ceza uygulanacağı duyurulmuştu. Bu tür davranışların trafik güvenliğini tehdit ettiğine dikkat çekiliyor.

İzmir’de Yayalara Yol Vermeyen Sürücülere Ceza (5)

Kaynak: İHA