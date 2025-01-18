İYİ Parti Balıkesir Milletvekili ve Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Şanlıurfa'da beş yaşındaki çocuğun cinsel istismara maruz kaldığını ve sonra çocuğun boğularak öldürüldüğü açıkladı.

Sosyal medya hesabından hastane ekibi tarafından düzenlenen raporu paylaşan Çömez, Urfa'nın Harran ilçesinde beş yaşındaki çocuğun maruz kaldığı istismar sonrası boğularak hayatını kaybettiğini duyurdu.

Çömez, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Henüz beş yaşında bir kız çocuğu. Harran Devlet Hastanesi’ne getiriliyor. Korkunç bir tecavüzün ardından boğularak katledilmiş. Acil serviste gerekli tüm müdahaleler yapılıyor ancak kalbini çalıştırmak mümkün olmuyor. Detaylı bir raporla her şey kayıt altına alınıyor. Adli Tıp aşamasında hata yapılmazsa halen tüm kanıtlara en doğru şekilde ulaşmak ve canileri tespit etmek mümkün. Çok acil ilginizi bekliyorum.”

👧Henüz 5 yaşında bir kız çocuğu.

📍Harran Devlet Hastanesi’ne getiriliyor.

📍Korkunç bir tecavüzün ardından boğularak katledilmiş.

📍Acil serviste gerekli tüm müdahaleler yapılıyor ancak kalbini çalıştırmak mümkün olmuyor.

📃Detaylı bir raporla her şey kayıt altına alınıyor.… pic.twitter.com/xqyY5TT3Hc — Turhan Çömez (@ComezTurhan) January 17, 2025