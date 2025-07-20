İzmir’in merkez ilçelerinden Konak’ta yaz akşamları müzikle renklenecek. Konak Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlediği “Konak Yaz Konserleri” ile temmuz ve ağustos ayları boyunca kentin çeşitli noktalarında açık hava konserleri düzenleyecek.
Her pazartesi farklı noktada konser
21 Temmuz’da Güzelyalı Fuat Göztepe Parkı’nda başlayacak olan konserler, her pazartesi farklı mahalle ve tesislerde gerçekleştirilecek. Program kapsamında Beştepeler, Basmane, Toros, Alsancak ve Karantina gibi İzmir’in farklı bölgeleri müzikle buluşacak.
Sanatçılar ve orkestralar sahnede
İzmir Pop Orkestrası, Konak Kültür Orkestrası, Rebetiko Kordelia Orkestrası gibi toplulukların sahne alacağı konserlerde; Uğur Sayınbatur ve Deniz Aygün Araal gibi isimler de izleyicilerle buluşacak. Konak Belediyesi, bu etkinliklerle müzikseverlere açık havada keyifli bir yaz akşamı deneyimi sunmayı hedefliyor.
Etkinlik takvimi ve saatler
Konak Yaz Konserleri kapsamında gerçekleşecek konser programı şöyle:
21 Temmuz Pazartesi | 20.00
İzmir Pop Orkestrası ve Uğur Sayınbatur
Güzelyalı Fuat Göztepe Parkı
28 Temmuz Pazartesi | 15.00
Konak Kültür Orkestrası ve Deniz Aygün Araal
Beştepeler Sosyal Tesisleri
4 Ağustos Pazartesi | 20.00
Rebetiko Kordelia Orkestrası
Sanathane Gösteri Sanatları Merkezi
11 Ağustos Pazartesi | 15.00
Konak Kültür Orkestrası ve Deniz Aygün Araal
Toros Sosyal Tesisleri
18 Ağustos Pazartesi | 20.00
İZBB Pop Orkestrası
Alsancak Dominik Caddesi
25 Ağustos Pazartesi | 20.00
İZBB Kültür Orkestrası
Karantina Meydanı