İzmir’in merkez ilçelerinden Konak’ta yaz akşamları müzikle renklenecek. Konak Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlediği “Konak Yaz Konserleri” ile temmuz ve ağustos ayları boyunca kentin çeşitli noktalarında açık hava konserleri düzenleyecek.



Her pazartesi farklı noktada konser

21 Temmuz’da Güzelyalı Fuat Göztepe Parkı’nda başlayacak olan konserler, her pazartesi farklı mahalle ve tesislerde gerçekleştirilecek. Program kapsamında Beştepeler, Basmane, Toros, Alsancak ve Karantina gibi İzmir’in farklı bölgeleri müzikle buluşacak.

Sanatçılar ve orkestralar sahnede

İzmir Pop Orkestrası, Konak Kültür Orkestrası, Rebetiko Kordelia Orkestrası gibi toplulukların sahne alacağı konserlerde; Uğur Sayınbatur ve Deniz Aygün Araal gibi isimler de izleyicilerle buluşacak. Konak Belediyesi, bu etkinliklerle müzikseverlere açık havada keyifli bir yaz akşamı deneyimi sunmayı hedefliyor.

Etkinlik takvimi ve saatler

Konak Yaz Konserleri kapsamında gerçekleşecek konser programı şöyle:

21 Temmuz Pazartesi | 20.00

İzmir Pop Orkestrası ve Uğur Sayınbatur

Güzelyalı Fuat Göztepe Parkı

28 Temmuz Pazartesi | 15.00

Konak Kültür Orkestrası ve Deniz Aygün Araal

Beştepeler Sosyal Tesisleri

4 Ağustos Pazartesi | 20.00

Rebetiko Kordelia Orkestrası

Sanathane Gösteri Sanatları Merkezi

11 Ağustos Pazartesi | 15.00

Konak Kültür Orkestrası ve Deniz Aygün Araal

Toros Sosyal Tesisleri

18 Ağustos Pazartesi | 20.00

İZBB Pop Orkestrası

Alsancak Dominik Caddesi

25 Ağustos Pazartesi | 20.00

İZBB Kültür Orkestrası

Karantina Meydanı