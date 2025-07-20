Kayaoğulları: “Milletimizin huzuru ve adaleti için çalışıyoruz”

20 Temmuz 2001 tarihinde kurulan Saadet Partisi, 24. yaşını kutluyor. Türkiye genelinde teşkilatlar tarafından yayımlanan kutlama mesajlarında, partinin kuruluş ilkelerine bağlılık ve ilkeli siyasetin önemi vurgulanıyor.

Bu kapsamda açıklama yapan Saadet Partisi Bozdoğan İlçe Başkanı Talha Kayaoğulları, partinin Milli Görüş çizgisiyle, adil düzen anlayışıyla ve ahlaklı siyaset hedefiyle yola çıktığını hatırlattı.

“Geçmişin mirasıyla, geleceğin ihtiyaçlarına cevap veriyoruz”

Kayaoğulları, Saadet Partisi'nin yalnızca geçmişin tecrübeleriyle değil, geleceğin beklenti ve ihtiyaçlarını da gözeterek hareket ettiğini belirtti. “Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arıkan’ın liderliğinde; halkla iç içe, ulaşılabilir, çözüm odaklı, ilkeli ve sorumluluk sahibi bir siyaset anlayışını benimseyerek yolumuza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bozdoğan teşkilatı ilkeli siyasete devam edecek

Bozdoğan teşkilatı olarak bu anlayışı sahada yaşatmaya devam edeceklerini belirten Kayaoğulları, “Milletimizin huzur içinde, refah ve adaletle yaşayacağı bir Türkiye için katkı sunmayı sürdüreceğiz” dedi.

Tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti

Açıklamasında partinin 24. kuruluş yıldönümünü kutlayan Talha Kayaoğulları, bugüne kadar görev yapmış tüm teşkilat mensuplarına, gönüllülere ve partililere teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.