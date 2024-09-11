Şiddetli yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklar adeta göle dönerken, park halindeki bir araç göçen yola düştü. Yağış sonrasında birçok ev ve iş yerini su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış uyarısının ardından, İzmir'in merkez ilçelerinde etkili olan yağmur, sabaha kadar aralıksız devam etti. Yoğun yağış, trafik akışını aksatırken sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, çareyi saçak altlarına sığınmakta buldu.

Yollar su altında kaldı

Gaziemir ilçesindeki Akçay Caddesi'nde biriken sular, yayaların yürüyüşünü güçleştirdi. Bazı vatandaşlar, ayakkabılarını çıkararak su dolu yolları geçmeye çalıştı. Yoğun yağışın etkisiyle bölgede birçok iş yeri ve konut sular altında kaldı.

Park halindeki araç göçen yola düştü

Buca ilçesi Vali Rahmi Bey Mahallesi'nde yağışların etkisiyle göçen bir yol, park halindeki bir aracı yuttu. Sabah saatlerinde fark edilen olay sonrası araç sahibi Suat Yağdı, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Aracımızı gece buraya park etmiştik. Yağmur o kadar şiddetli yağdı ki yol çökmüş ve aracımız içine düştü. Sabah namazına giden bir komşumuz fark etmiş, bize haber verdi. Şu an hasar tespit çalışmaları sürüyor."

Uyarılara dikkat edilmeli

Yetkililer, olası sağanak yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. İzmir genelinde yağışların aralıklı olarak devam etmesi bekleniyor.