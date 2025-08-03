İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Denize ulaşamayan kimse kalmasın” sloganıyla düzenlediği ücretsiz deniz etkinlikleri başladı. Tatil dönemindeki çocuklar ve kadınlar için özel olarak tasarlanan program kapsamında İzmirliler, Dayanışma Noktaları üzerinden Seferihisar Sığacık’a götürülerek keyifli bir gün geçirdi.



Herkes denize ulaşabilecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği ücretsiz deniz gezileri, özellikle yaz tatilinde denize gidemeyen çocuklar ve kadınlar için büyük bir fırsat sunuyor. Seferihisar Sığacık sahili bu etkinliğin ilk durağı oldu.

Talepler Dayanışma Noktaları’ndan toplanıyor

Kent genelinde 11 noktada faaliyet gösteren Dayanışma ve Danışma Noktaları aracılığıyla toplanan talepler doğrultusunda 72 mahalleden vatandaşlar, belediye otobüsleriyle denize ulaştırılıyor. Eğitim ve sosyal desteklerin verildiği bu merkezler yaz döneminde deniz gezilerinin de koordinasyonunu üstleniyor.

“Bu hizmeti gelenek haline getireceğiz”

Dayanışma ve Danışma Noktaları Şefi Açelya İçten, “Kış aylarında çocuklardan yoğun talep aldık. Onları kıramadık. 29 Temmuz itibarıyla başladık, 15 Ağustos’a kadar devam edecek. Amacımız kapasitemizi artırıp bu hizmeti kalıcı hale getirmek” dedi.

Vatandaşlar çok memnun

Programa katılan Ayten Ballı, “Yazlığımız yok, evde çok sıcak. Bu fırsatı bize sunduğu için belediyeye teşekkür ederim” dedi.

Gurbet Sözen ise “İlk kez denize gelmiştik, bu ikinci gelişimiz. Ortam çok güzel, çok eğleniyoruz” diye konuştu.

Hayriye Olcay da “İlk kez katıldım, çok memnun kaldım. Belediyemizden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Çocuklar da unutulmadı

Deniz etkinliğine çocuklarıyla katılan Zeynep Kaya, “Çocuklarım sürekli denize gitmek istiyor ama maddi durumumuz el vermiyor. Bu hizmet sayesinde büyük mutluluk yaşıyoruz” dedi.

Etkinliğe katılan minik Bilal Tufan ise, “Burası çok güzel, herkes gelsin” diyerek mutluluğunu paylaştı.