İzmir'de Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi için inşa edilen yeni binanın, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından İmam Hatip Lisesi’ne devredilmesine veliler tepki gösterdi. “Okulumuzu geri istiyoruz” diyen veliler, “İki binamızdan biri 2021 yılında depreme dayanıklı olmaması sebebiyle yıkılmış ve devlet yatırım fonu Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi adına 32 derslikli eski iki binadan daha büyük bir okul inşa etmiştir. Yeni binanın inşaatı üç yıl devam edip ek binada eğitim gören öğrencilerimizin kullanabileceği bir bahçe kalmamıştır” dedi.

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi yeni binasının İmam Hatip Lisesi’ne devredilmesine ilişkin Tüm Öğrenci Velileri Dayanışma Derneği İzmir Şubesi tarafından “Okulumuza Sahip Çıkıyoruz” başlıklı okul önünde basın açıklaması düzenlendi.

“Okulumuzu geri istiyoruz” diye slogan atan grup adına basın açıklaması metnini Vali Nevzat Ayaz Anadolu lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Tülin Tunçlar okudu. Açıklamada şöyle denildi:

“Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi ise ek binasında 16 derslikle beş tanesi bodrum katında olmak üzere 40-47 kişilik sınıflarda 2013 yılından bu yana eğitim vermektedir. İki binamızdan biri 2021 yılında depreme dayanıklı olmaması sebebiyle yıkılmış ve devlet yatırım fonu Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi adına 32 derslikli eski iki binadan daha büyük bir okul inşa etmiştir. Yeni binanın inşaatı üç yıl devam edip ek binada eğitim gören öğrencilerimizin kullanabileceği bir bahçe kalmamıştır. İnşaat süresince bize ait olan binanın hep Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne ait olduğu reklamı idariciler tarafından yapılmıştır.”

"Yıkım kararı çıkan bina yapılacak diye söz vermişlerdi"

Okul Aile Birliği Başkanı Tülin Tunçlar, binanın teslim tarihi yaklaştığında yerel idarecilerin Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi’nin ne olacağına dair sorularını yanıtsız bıraktıkları için meclis soru önergesi verildiğini hatırlattı. Meclise soru önergesi verildikten sonra ek binanın da yıkım kararı çıktığını öğrendiklerini ve kendilerine "yeni yapılan binaya geçeceklerini, yıkım kararı çıkan bina da yapılacak” şeklinde sözlü beyanda bulunduklarını söyleyen Tunçlar, şöyle devam etti:

“Ancak okul arsası incelendiğinde görüleceği üzere yeni yapılan bina çok büyük olduğundan ve bahçesi olmadığından ek binanın yıkılıp yerine yenisinin yapılması mümkün görünmemektedir. Bu yerel idarecilerin bizleri susturmak, sindirmek istedikleri için, geçici, günü kurtarıcı bir söylemdir. Bizlere sözlü olarak yeni bina vaadinde bulunarak, halihazırda yapılan binamızı Yunus Emre Anadolu İmam Hatip lisesine tahsis edip, kendi binamızda bizi sığıntı, misafir konumuna sokmak istiyorlar. Bunu Yunus Emre Anadolu İmam Hatip lisesinin idarecilerinin 'gelirseniz ancak öğlenci olursunuz' söylemlerinden ve yeni bina teslim edilmeden Yunus Emre Anadolu İmam Hatip lisesinin tabelasını asması ve aboneliklerini almasına yetkili mercilerin ses çıkarmamasından anlıyoruz. Devletimizin tasarruf tedbirleri uyguladığı dönemde, zaten ikili eğitim verilen bir binada bulunan Yunus Emre Anadolu İmam Hatip lisesinin bize ait yeni binaya taşınması ve bizimle yine ikili eğitime devam etmesinin istenmesi taşınma masraflarının ödenmesi devleti zarara sokmaktadır. Bizler 45 kişilik sınıflarda eğitim verebiliyorsak, Yunus Emre Anadolu İmam Hatip lisesinin 15 kişilik sınıflarda eğitim vermesi de öğretmen giderlerini arttırdığı için yine devleti zarara sokmaktır. Bizim bir sınıf mevcudumuzun devlete maliyetinin üç katı maliyet çıkarmaktadırlar.”

"Yeni bina, Yunus Emre Anadolu İmam Hatip lisesi için planlanmakta"

“Yunus Emre Anadolu İmam Hatip lisesine yer açmak için daha önce bizi kapattırmaya çalışmışlar ve yerel idareciler buna sesini çıkarmamıştır. Yine aynı şey yapılmak isteniyor ve bunu herkes biliyor” diyen Tunçlar, 32 derslikli binaya geçmek istediklerini belirtti.

Açıklamada “Yerel idarecilerin sözlü beyanlarında vaadedilen, yıkılacak ek binanın yeniden yapılması, bahçesi olmayan bir yerde ve kısa vadede hayaldir. Yeni bina yapılsa bile bize değil Yunus Emre Anadolu İmam Hatip lisesi için planlanmakta, yine onlara tahsis edilmek istenmektedir. Bakanlığımızın yeni yapılan 32 derslikli binayı sadece Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesine tahsis edilmesini istiyoruz. Çünkü yetkili mercilerin de göz yumduğu gibi planlı olarak Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi kapatılmak isteniyor” denildi.

“İktidarın ticarileştirme ve dinselleştirme politikalarının bir sonucu”

Eğitim Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Nafiz Ceylan da gelinen noktanın siyasi iktidarın eğitimde ticarileştirme ve dinselleştirme politikalarının bir sonucu olduğunu belirterek, “Biz laik, bilimsel, demokratik eğitimin olduğu yerde eğitimin gelecek nesillerimize neler kazandıracağının bilincindeyiz. Ama siyasi iktidarlar bunu görmezden gelmektedir. Bugün anadolu liselerini kapatılarak imam hatiplilerin çoğaltılması bir elzemdir. Bunun sonucu ülkemizin geleceği olan gençliğin sonudur. Bugün gösterdiğimiz birlikteliği tüm ülkede birlikte göstermek zorundayız” dedi.