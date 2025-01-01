İzmir'in Bayraklı ilçesinde, yeni yıl kutlamaları sırasında kurusıkı tabanca ile havaya ateş açan bir şahıs, polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kıskıvrak yakalandı.

Yeni yılın ilk dakikalarında Bayraklı’nın Gümüşpala Mahallesi’nde yaşanan olayda, sokakta yürüyen M.A. isimli bir kişi kurusıkı tabanca ile 2 el havaya ateş etti. Çevredeki vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine harekete geçen Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli M.A.’nın emniyete götürüldüğü ve hakkında idari işlem yapıldığı öğrenildi.

Görüntüler cep telefonuna yansıdı

Magandanın havaya ateş açtığı anlar, o sırada yeni yıl kutlamalarını kaydeden bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, geniş bir meydanda yalnız başına yürüyen M.A.’nın etrafa aldırış etmeden tabanca ile 2 el ateş ettiği anlar net bir şekilde görülüyor.