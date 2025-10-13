İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON’a yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan davanın ikinci duruşması İzmir Adliyesi 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı. Aralarında eski Başkan Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da bulunduğu 65 sanığın yargılanmasına başlandı.



Soruşturma ve iddialar

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İZBETON AŞ’de taşeron şirketler aracılığıyla yolsuzluk yapıldığı iddiaları üzerine 1 Temmuz’da kapsamlı bir soruşturma başlatmıştı. Sayıştay, mülkiye müfettişi ve bilirkişi raporlarına dayandırılan soruşturmada, “ihaleye fesat karıştırma” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla 157 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Soruşturma kapsamında 139 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 60 kişi tutuklanmış, 58 kişi adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

İddianame ve kapsam

İzmir’in farklı ilçelerinde yürütülen kentsel dönüşüm projelerindeki usulsüzlük iddialarını kapsayan iddianamede, Örnekköy, Gaziemir-Aktepe, Emrez Mahallesi ve Karabağlar’daki etaplarda yapılan kat karşılığı inşaat işlerinde yolsuzluk iddiaları yer aldı.

Toplamda 449 mağdur ve 7 müşteki bulunurken, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZBETON AŞ de suçtan zarar görenler arasında gösterildi. Her sanık için 3 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

2. duruşma ve tahliyeler

Duruşmada, İZBETON Yönetim Kurulu Üyeleri Levent İşler, Sevcan Tınaztepe, Orhan Sertaç Dölek, Mehmet Gürhan Özata ve eski İZBETON Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Alphan Bozan tahliye edildi.

Tutuklulukları devam edenler arasında eski Başkan Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, SS İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Cihangir Lübiç, eski İZBETON Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Şimşek, eski İzmir Büyükşehir Genel Sekreteri ve İZBETON Yönetim Kurulu Başkanvekili Barış Karcı ile eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya bulunuyor.