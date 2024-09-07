Uyuşturucu taciri yakalandı

Karşıyaka’da kimlik kontrolü sırasında uyuşturucu ticaretinden aranan E.P., Yunus ekipleri tarafından yakalandı ve emniyete götürüldü.

Bir haftada 22 aranan şahıs

31 Ağustos - 6 Eylül tarihleri arasında yapılan uygulamalarda 22 aranan şahıs daha yakalandı. Ayrıca ruhsatsız silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu

Çeşitli suçlardan toplamda 217 kişiye işlem yapılırken, birçok silah, uyuşturucu ve çalıntı motosiklet bulundu.