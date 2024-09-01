Ünlü sinema sanatçısı Ahu Tuğba, ABD'nin Miami şehrindeki evinde hayatını kaybetti. 69 yaşındaki Tuğba, uzun süredir ileri seviye astım hastalığıyla mücadele ediyordu. Tuğba'nın kızı Anjelik, annesinin ölümünü doğruladı.
Evde kızı Anjelik vardı
Gazeteci Hakan Solaker, Ahu Tuğba'nın rahatsızlandığı sırada evde kızı Anjelik'in bulunduğunu ve durumu polise kızı Anjelik'in haber verdiğini belirtti. Solaker, "Yakın dostum Nur Hekimci, Ahu Tuğba'nın evinde hayatını kaybettiğini bildirdi. Polisler evde, yeni bilgiler geldikçe paylaşacağım" dedi.
Kazadan sonra sağlık durumu kötüleşmişti
Tuğba'nın sabah saatlerinde yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Geçirdiği trafik kazası nedeniyle ameliyat olmuş ve uzun süre hastanede tedavi görmüştü. Ayrıca astım hastalığı nedeniyle zorlu dönemler geçirdiği biliniyordu.