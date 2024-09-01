Bunlar da ilginizi çekebilir

Tuğba'nın sabah saatlerinde yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Geçirdiği trafik kazası nedeniyle ameliyat olmuş ve uzun süre hastanede tedavi görmüştü. Ayrıca astım hastalığı nedeniyle zorlu dönemler geçirdiği biliniyordu.

Gazeteci Hakan Solaker, Ahu Tuğba'nın rahatsızlandığı sırada evde kızı Anjelik'in bulunduğunu ve durumu polise kızı Anjelik'in haber verdiğini belirtti. Solaker, "Yakın dostum Nur Hekimci, Ahu Tuğba'nın evinde hayatını kaybettiğini bildirdi. Polisler evde, yeni bilgiler geldikçe paylaşacağım" dedi.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.