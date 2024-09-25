Parça tedarik sürecindeki gecikmelere rağmen siparişlerin ulaşmaya başladığını ifade eden İzmir Metro AŞ Genel Müdürü Sinan Karakuzu, ekim ayı sonuna kadar metrolardaki tüm yürüyen merdiven ve asansörlerin hizmete açılacağını belirtti.

Fahrettin Altay Metro İstasyonu’nda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen İzmir Metro AŞ Genel Müdürü Ahmet Sinan Karakuzu, “Üçyol Metro istasyonumuzda yaşanan kötü hadiseden sonra, bünyemizde bulunan 194 yürüyen merdiven ve 84 asansörün hepsine bir anda baktık, kontrol ettik. Bir daha aynı şey yaşanmasın diye tüm önlemlerimizi aldık ve hummalı bir çalışma başlattık. Riskli gördüğümüz 50’nin üzerinde yürüyen merdiven ve 10’a yakın asansörü kapattık. 1 Temmuz tarihinden itibaren gerekli olan tüm yedek malzemenin siparişini verdik. Maalesef bu talep ettiğimiz malzemeler hemen gelemiyor. Bazıları yurt dışı kaynaklı, bazıları üretim kaynaklı 3–4 aylık bir gecikme olabiliyor. Artık yedek parçalarımızın geri dönüşleri başladı. Yedek parçaların montajlarıyla yürüyen merdivenlerimiz peyderpey açılmaya başladı” ifadelerini kullandı.