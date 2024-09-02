İzmir Zabıta Teşkilatı’nın 198’inci kuruluş yıl dönümü, kent genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen törene katılarak, zabıta teşkilatına verdikleri emek ve gösterdikleri çaba için teşekkür etti. Törende Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, Genel Sekreter Barış Karcı ve diğer yetkililer de hazır bulundu. Tören, Başkan Tugay’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı.

"Halkın yanındayız, zorluklarda daima destekçiyiz"

Törende konuşan Başkan Tugay, zabıta teşkilatının kentin düzeninden sorumlu olduğunu vurgulayarak, “İzmir halkı adına sizlere teşekkürü borç biliyorum. Görevlerinizi bilgi, cesaret ve dürüstlükle yerine getiriyorsunuz. Karşılaştığınız her zorlukta yanınızda olduğumu unutmayın,” dedi.

Zabıta Teşkilatı: Kentin huzurunun teminatı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Gökhan Daca ise zabıta teşkilatının 7 gün 24 saat halkın huzuru için çalıştığını belirtti. "Zabıta, kent paydaşı olmanın teminatıdır" diyen Daca, yerel yönetimlerin dışa yansıyan yüzü olduklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından Gökhan Daca, Başkan Tugay’a adının yazılı olduğu zabıta forması hediye etti. Zabıta personelinin çocukları da Başkan Tugay’a çiçek takdim etti.

Geleceğe güvenle bakmak için

Başkan Tugay, İzmir’in daha yaşanabilir bir kent olması için zabıta teşkilatının sorumluluklarının büyük olduğunu belirtti. Onların özverili çalışmaları, kentin düzenini ve halkın huzurunu sağlıyor. Zor zamanlarda gösterdikleri direnç ve cesaret ise İzmir’in geleceğine güvenle bakmamızı sağlıyor.