İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel olarak organize ettiği Zafer Kupası, bu yıl Menderes Özdere 100. Yıl Gençlik ve Spor Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte, U17 kadın voleybol ve U15 kadın futbol takımları arasında kıyasıya mücadeleler yaşandı.

Kupayı Karşıyaka kaldırdı

Voleybol turnuvasına Altay, Altınordu, Göztepe, İzmirspor ve Karşıyaka takımları katıldı. Bu zorlu mücadelelerin sonunda Karşıyaka, üstün performansıyla zafer kupasını kaldırmayı başardı. Futbol turnuvasında ise Beşiktaş, Galatasaray, Bornova Hitabspor Kulübü ve Denizli Sultanlarspor takımları sahaya çıktı. Galatasaray, finaldeki başarısıyla kupanın sahibi oldu.

Maçlar nefes kesti

İzmir’in spor coşkusunun zirveye çıktığı bu anlamlı turnuvada, nefes kesen maçlar ve şampiyonluklar hafızalardan silinmeyecek. İzmir'de sporun kalbi Zafer Kupası’nda attı ve zafer sevinci Karşıyaka ile Galatasaray'la taçlandı.