İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşanan bıçaklı saldırının ardından, güvenlik kamerası görüntüleri olayın detaylarını gözler önüne serdi. Yaklaşık bir hafta önce Muhammed Umut Demirbuğa'nın omzundan bıçakladığı D.K., bu saldırının ardından sığındığı markette silahlı bir saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayda D.K.'nin kardeşi Ö.D. ve market sahibi E.K. da yaralandı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Demirbuğa'yı takip eden motosikletli saldırganın markette ateş açtığı anlar yer alıyor. Görüntüler, silahlı saldırganın markete girip rastgele ateş açtığını ve D.K.'nin bu saldırıda yaşamını yitirdiğini gösteriyor.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. Güvenlik kameralarındaki görüntüler, saldırının detaylarını ve saldırganın hareketlerini net bir şekilde ortaya koyarak soruşturmaya önemli bir katkı sağlıyor.