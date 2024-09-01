Rusya, Kursk bölgesindeki çatışmalarda Ukraynalıların elektronik savaş sistemlerini etkisiz hale getirmek amacıyla Novgorod Prensi Vandal adı verilen yeni bir tür fiber optik insansız hava aracı (İHA) kullanıyor. Novgorod bölgesi valisi Andrei Nikitin, bu dronların operasyonlarda geniş çapta kullanıldığını duyurdu.

Gelişmiş görünürlük özellikleri

Yeni dronlar, modifiye edilmiş birinci şahıs görüşlü (FPV) dronlar olup, arka kısımlarına yerleştirilen süper hafif fiber optik kablo sayesinde, karşı tarafın istihbarat ekipleri tarafından neredeyse tespit edilemez hale geliyor. Cornell Üniversitesi'nden James Patton Rogers, fiber optik kablonun radyo sinyali yaymadan uçmasını sağladığını belirtti.

Zorluklar ve maliyetler

Ancak, fiber optik kablonun ek ağırlığı, dronların menzilini kısıtlayabilir ve daha güçlü piller ya da motorlar gerektirebilir, bu da maliyetleri artırabilir. RUSI'den Noah Sylvia, bu tür dronların sınırlı taşıma kapasitesine sahip olduğunu ve fiber optik kablonun bu kapasiteleri sınırlayabileceğini vurguladı.

Dron savaşlarının yoğunlaşması

Bu gelişme, her iki taraf arasında yoğunlaşan dron savaşlarının bir parçası olarak dikkat çekiyor. Bu hafta başında, Rusya, Ukrayna'nın enerji sistemlerine yönelik bir saldırıda 100'den fazla İHA kullanmıştı. Ukrayna ise geçen hafta Moskova'ya büyük bir insansız hava aracı saldırısı düzenlemişti.

Ukrayna'nın tepkisi ve yeni gelişmeler

Ukraynalı bir askeri blog yazarı, Rus fiber optik dronlarından birini bulmuş ve bunu, içine yaklaşık 10,8 km uzunluğunda fiber optik kablo yerleştirilmiş bir FPV dron olarak tanımlamıştı. Ayrıca, Alman dron üreticisi HIGHCAT, benzer bir fiber optik dron olan HCX’i geliştirdiğini ve bu dronu tespit edilmeden uçabilen bir model olarak tanıttı.

Gelecekteki etkiler

Her iki taraf da dron teknolojisinin savaş alanındaki etkilerini değerlendirmeye devam ediyor. Fiber optik dronlar, halihazırda güçlü olan insansız hava aracı filolarına ek olarak kullanılırken, bu teknolojinin savaşın yürütülme biçiminde büyük bir devrim yaratması beklenmiyor.