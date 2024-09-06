İzmir'in Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak yağış sırasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay’ın ölümüyle ilgili açılan davanın ikinci duruşmasında ara mütalaa açıklandı. Davada, 13’ü tutuklu 42 sanığa "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Mütalaada öne çıkan talep ve kararlar

İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necati Kayaközü, dosyadaki eksikliklerin giderilmesini ve sanık savunmalarının tamamlanmasının ardından olay yerinde keşif yapılmasını talep etti. Ayrıca, bilirkişi raporu alınması, tutuklu sanıkların tutukluluklarının ve adli kontrollerin devamını istedi.

Davanın ilk gününde 13 tutuklu sanığın ifadeleri alınırken, bugün tutuksuz sanıkların savunmaları dinlenmeye başlandı. Başsavcı Vekili Kayaközü, dosyadaki eksiklerin tamamlanması ve sanıkların durumu hakkında şunları belirtti:

"Dosyada ilgili kurumlara yazılan müzakere ve cevaplarının beklenmesi,

Suçtan zarar görenlerin katılma talebinin kabulü,

İzmir Barosu'nun suçtan zarar görmediği anlaşılmakla katılma talebinin reddi,

Olayla ilgili bilgisi olduğu anlaşılan sanıkların beyanlarının tespiti,

Yargılama aşamasında dosyaya sunulan görüntülerin incelenmesi,

Sanık savunmalarının ardından olay yerinde keşif yapılarak bilirkişi raporu alınması,

Suçun sadece kamu görevlileri tarafından işlenen özgü suçlardan olmaması nedeniyle bazı sanıkların talebinin reddi,

Tutuklu sanıkların tutukluluk kararının devamı ve adli kontrol tedbirlerinin sürdürülmesi."

Duruşma devam ederken, mütalaanın kabul edilip edilmeyeceğine yönelik kararlar ilerleyen günlerde açıklanacak.