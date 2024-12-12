İzmir’in Bornova ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıktığı fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangın Laka Mahallesi'nde çıktı
Yangın, İzmir’in Bornova ilçesine bağlı Laka Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Olayın ardından fabrikada çalışan işçiler, durumu hemen yetkililere bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kısa süre içinde kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmaları devam ediyor
Yangının söndürülmesinin ardından fabrikanın çeşitli noktalarında soğutma çalışmaları devam etmekte. Olayla ilgili yetkililer tarafından incelemeler sürüyor.