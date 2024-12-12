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Yangının söndürülmesinin ardından fabrikanın çeşitli noktalarında soğutma çalışmaları devam etmekte. Olayla ilgili yetkililer tarafından incelemeler sürüyor.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kısa süre içinde kontrol altına alındı.

Yangın, İzmir’in Bornova ilçesine bağlı Laka Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Olayın ardından fabrikada çalışan işçiler, durumu hemen yetkililere bildirdi.

İzmir’in Bornova ilçesindeki bir tekstil fabrikası nda çıkan yangın , itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıktığı fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor.

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