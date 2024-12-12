Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında Malmö ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmayı ve yaşananları değerlendirdi.

Okan Buruk: "İlk yarıda kimliğimizi yansıtamadık"

Okan Buruk, Malmö karşısında alınan beraberliği şu şekilde yorumladı: "Maçın başını çok iyi oynamadık. Devre arası konuştuk ve kendi kimliğimizi sahaya yansıtamadık. İkinci yarıda ise istediğimiz gibi oynadık. Topa sahip olduk, acele etmedik, pozisyonlar bulduk ve öne geçtik. Ancak, burada eksik kadro ile oynadık. Davinson'un sakatlığı ve oyuncuların yorgunluğu nedeniyle bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Son bölümde ise istediğimiz gibi savunma yapamadık. Oyun bitmeden gol yedik, bu bizi üzüyor. Daha iyi savunma yaparak maçı bitirebilirdik."

Davinson ve Jelert'in sakatlık durumları

Buruk, Davinson ve Jelert'in sakatlıklarıyla ilgili de açıklamalarda bulundu: "Davinson ayağında ağrı hissetti ve devam etmedi. Onun durumu hakkında daha sonra bir değerlendirme yapacağız. Jelert'te ise yorgunluk ağrıları oldu, önemli bir durum yok. Ama bu dönemde oyuncu sayısının azalması işlerimi zorlaştırıyor."

"Elimizdeki maçı kaybettik"

"Çok sakat oyuncumuz var" diyerek zorlu bir dönemden geçtiklerini belirten Buruk, "Bugün bunun etkilerini gördük. En kısa sürede oyuncularımızı toparlamayı umuyoruz. Son dakikada yediğimiz golle, elimizdeki maçı kaybettik. Ama yine de ilk 8'de olma şansımızı sürdürüyoruz, bu açıdan olumlu bakıyoruz" dedi.