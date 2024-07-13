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Yangında 10 dekar orman ve 10 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Keşan Orman İşletme Şefliği ve Keşan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi, helikopter de alevlere müdahale etti.

Sazlıdere köyü sahilindeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın ormanlık alan a sıçradı.

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan yangında 10 dekar ormanlık ile 10 dekar tarım arazisinde hasar oluştu.

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