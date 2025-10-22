İzmir’in Bayraklı ilçesinde tek katlı bir evde meydana gelen patlamada 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Yapılan incelemelerde, LPG sistemlerindeki gaz sıkışmasının patlamaya yol açtığı belirlendi.

Olay, saat 11.30 sıralarında Doğançay Mahallesi 7190 Sokak’ta meydana geldi. Evde yalnız bulunan 75 yaşındaki Mustafa Demir, çay demlemek için ocağı yakmak isterken çakmağın ateşlenmesiyle tüp patladı. Şiddetli patlamanın etkisiyle evin çatısı çöktü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Göçük altındaki Demir, mahalle sakinlerinin yardımıyla çıkarıldı ve ağır yaralı olarak İzmir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Patlamanın yanındaki iş yerinde bulunan bir kişi ise başına isabet eden tuğla nedeniyle hafif yaralandı.

İzmir İtfaiye Daire Başkanı Yaşar Korkmaz, olay yerinde yapılan incelemelerde patlamanın araç tipi LPG sistemlerinde sıkışan gazdan kaynaklandığını açıkladı. Korkmaz, “Patlamanın kaynağı araştırmalarımızla netleşti. Gaz sıkışması sonucu meydana geldi. Araştırmalarımız devam ediyor” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, benzer durumların önlenmesi için LPG sistemlerinin düzenli kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.