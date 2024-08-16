Manisa’nın Gördes ilçesinde 14 Ağustos 2024 tarihinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangını, Salihli ilçesine ulaştı. Manisa Valiliği, yangının son durumu hakkında kapsamlı bir açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Gördes Boyalı Mahallesi’nde 14 Ağustos 2024 tarihinde başlayan yangın 16 Ağustos 2024 günü saat 16.00 itibariyle Salihli İlçe sınırlarına intikal etmiş olup, 6 hava aracı, 83 söndürme ekibi, 36 su tankeri, 18 iş makinesi, 4 TOMA, ve 418 personel ile söndürme çalışmaları devam etmektedir. Salihli ilçesi Kale Mahallesi, Kemer Mahallesi, Kurttutan Mahallesi ve Hacıhıdır Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmiştir" ifadelerine yer verildi.