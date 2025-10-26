İzmir’in Bergama ilçesinde yalnız yaşayan 91 yaşındaki Ayşe Köse, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede tüm evi sardı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Ekipler olay yerine sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Evin içinde yapılan aramada, yaşlı kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Cenaze hastane morguna kaldırıldı

Köse’nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Bergama Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Yangının nedeni araştırılıyor

Yetkililer, yangının çıkış sebebine dair teknik incelemelerin devam ettiğini belirtti.

İlk belirlemelere göre evde herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadı.