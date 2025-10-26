Yenidoğan Çetesi davasında savcıyı tehdit ettikleri iddiasıyla yargılanan sanıklardan beşi, mahkeme kararıyla tahliye edildi. Tutuklu yargılanan Mustafa Kemal Zengin’in cezaevindeki durumu ise devam ediyor.

Mahkeme heyeti, savcıyı tehdit ettikleri gerekçesiyle yargılanan toplam 13 sanık hakkında yaptığı değerlendirmede, beş kişinin serbest bırakılmasına karar verdi. Dava, 12 Ocak 2026 tarihine ertelendi.

Savcıyı tehdit davası sürüyor

Soruşturma sürecinde Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’i makamında tehdit ettikleri ileri sürülen 13 sanığın yargılaması, kamuoyunun yakın takibinde devam ediyor.

Mahkeme, mevcut deliller ve savunmaları dikkate alarak Mustafa Kemal Zengin’in tutukluluk halinin sürmesine, diğer beş tutuklu sanığın ise tahliyesine karar verdi.

Yüz yıla kadar hapis talebi

İddianamede, örgüt elebaşı Mustafa Kemal Zengin ile yöneticiler Aylin Arslantatar ve Gökhan Güler hakkında 100 yıla kadar hapis cezası istendi.

Sanıkların “kamu görevlisini yerine getirdiği görev nedeniyle öldürmeye teşebbüs”, “silahlı örgüt kurmak”, “yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs” ve “tehdit” gibi birçok suçtan yargılandığı belirtildi.

Diğer sanıklar hakkında suçlamalar

Dosyada yer alan diğer sanıklar — Baki Çelik, Yavuz Çelik, Zeynep Kaman, Muhammed Emin Orhan ve bazı kamu görevlileri — hakkında da “örgüt üyeliği”, “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek” ve “ruhsatsız silah bulundurmak” suçlamaları yer aldı.

Sanıkların her biri için değişen oranlarda hapis cezası talep ediliyor.

Dava 12 Ocak’a ertelendi

Mahkeme, sanıkların savunmalarının tamamlanması için duruşmayı 12 Ocak 2026 tarihine erteledi.

Bir sonraki duruşmada tanıkların dinlenmesi ve delillerin değerlendirilmesi bekleniyor.