Bu gelişme, geçtiğimiz yıl Urla'da yine mangal ateşiyle başlayan ve büyük hasara yol açan yangını akıllara getirdi.

Türkiye, sıcak hava ve insan ihmalleri nedeniyle orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Son haftalarda yaşanan yangınların en büyüğü, 15 Ağustos akşamı İzmir'in Yamanlar Dağı mevkiinde başladı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, yerleşim yerlerine kadar ulaştı ve birçok yapı zarar gördü. Yangının kontrol altına alınması dört gün sürdü.

Yangının mangal ateşinden kaynaklandığının açıklanmasıyla, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Urla'nın Demirci köyünde yaşanan benzer bir olay yeniden gündeme geldi. Olayda, ormanlık alanda mangal yakan iki kişi, ters rüzgarın etkisiyle yangını kontrol edememiş ve yangın geniş bir alana yayılmıştı. Yangını başlatan T.Ş. ve E.T. adlı iki şüpheli o dönemde gözaltına alınmıştı.

Bu olaylar, özellikle yaz aylarında ormanlık alanlarda mangal yakmanın ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, vatandaşları yangın riski taşıyan alanlarda dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.