İzmir’de çıkan orman yangınları, bölgedeki endemik bitki türlerini ciddi şekilde tahrip etti. Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Prof. Dr. Hasan Yıldırım, yangınların bölgenin flora ve fauna üzerindeki yıkıcı etkilerini ortaya koydu.

İzmir’in Karşıyaka ve Menderes ilçelerinde meydana gelen yangınlar, endemik bitkilerin yanı sıra geniş yeşil alanları da etkiledi. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) verilerine göre, 2024 yılında orman yangınlarından en çok etkilenen şehir İzmir oldu. Şehirde 3,284 hektarlık alan yangından etkilendi.

Yangının İzmir üzerindeki etkileri

Karşıyaka’daki Yamanlar Dağı'nda çıkan yangında, yeşil alanlar gri ve siyah bir renge büründü. Yaklaşık 16 evin de yandığı yangın, Bayraklı ve Çiğli ilçelerine sıçradı ve 3 gün süren bir mücadelenin ardından kontrol altına alındı. Menderes’in Şaşal Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda 17 Ağustos'ta kopan elektrik telinin kıvılcımlarından çıkan yangın da ekiplerin 3 günlük çalışmasıyla söndürüldü.

Prof. Dr. Hasan Yıldırım, yangınların özellikle Yamanlar Dağı çevresindeki bitki örtüsü üzerinde ciddi tahribat yarattığını belirtti. Yıldırım, "Yamanlar Dağı çevresinde yaklaşık 720 bitki türü tespit edildi ve bunlardan 30'u endemik. Ayrıca burada, ülkemizde nadir görülen titrek kavak ve Anadolu kestanesinin bir popülasyonu bulunuyor" dedi.

Endemik bitkiler büyük tehdit altında

Menderes ilçesinin endemik bitkiler açısından son derece önemli olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Menderes civarında son yıllarda keşfedilen 3 yeni bitki türü var. Örneğin Efe çayı, Efe rezenesi, İzmir borçağı ve Kaya sığırkuyruğu gibi bitkiler dünyada sadece burada bulunuyor," şeklinde konuştu. Bu bitkilerin yangınlardan ciddi şekilde etkilendiğini ve bazı türlerin varlıklarını sürdürmede zorluk çektiğini belirtti.

İzmir borçağı için durum kritik

Yıldırım, özellikle 2024 yılında keşfedilen İzmir borçağı türü için durumun kritik olduğunu belirtti. "İzmir borçağı, toplamda sadece 50 civarında bir popülasyona sahip ve yangından korunma şansı çok düşük. Bu bitki türü büyük bir tehlike altında" dedi.

Bilinçsiz ağaçlandırma çalışmaları tehlike oluşturuyor

Prof. Dr. Yıldırım, bilinçsiz ağaçlandırma çalışmalarının da tehlike oluşturduğunu ifade etti. "Yeniden ağaçlandırma sırasında yapılan hatalı uygulamalar, endemik türlerin yok olmasına neden olabilir. Egzotik türlerin dikilmesi veya toprak altı gövdeleriyle hayatta kalmaya çalışan bitkilere zarar verilmesi, geri dönülemez zararlara yol açabilir" diye uyardı.