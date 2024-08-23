İstanbul Havalimanı'nda, Afrika'da yayılan M Çiçeği virüsüne karşı tedbirler artırıldı. Virüsün yoğun görüldüğü Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve çevresindeki 11 ülkeden gelen uçuşlar, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yakından izleniyor. Sağlık ekipleri, özellikle bu bölgeden gelen yolcuların sağlık durumunu sürekli kontrol altında tutarak olası vakaları tespit etmek için titiz bir çalışma yürütüyor. Havalimanında şu ana kadar herhangi bir maymun çiçeği vakasına rastlanmadığı belirtilirken, şüpheli durumlar gerektiğinde izole edilip detaylı incelemeye alınacak.

Editör: Mehrican Candemir