İzmir'in Bayındır ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan zeytinlik yangını, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Ancak, yangına müdahale eden orman işçilerinden Serkan Topkaya, dönüş yolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Olay Nasıl Gelişti?

Bayındır'ın Yakacık mahallesi yakınlarındaki zeytinlikte dün akşam saat 22.00 sıralarında başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, orman ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın, gece saat 02.30 sıralarında kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına başlandı.

Orman İşçisi Kaza Kurbanı Oldu

Yangına müdahale eden orman işçilerinden Serkan Topkaya, görevini tamamladıktan sonra dönüş yolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Topkaya'nın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek ailesine ve Orman Teşkilatı'na başsağlığı diledi.

Yangının Nedeni Araştırılıyor

Zeytinlikteki yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını ve sorumluların tespit edilerek gerekli işlemlerin yapılacağını belirtti.