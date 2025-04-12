Muğla'nın Milas ilçesinde gece saatlerinde silahlı bir saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Olay, Menteş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başlayan Ö.S. isimli şahıs, 40 yaşındaki Sercan Ülker'e tabancayla ateş etti.

Saldırgan kaçmaya çalıştı

Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Sercan Ülker'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Soruşturma başlatıldı

Olayın ardından kaçmaya çalışan Ö.S., polis ekipleri tarafından kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı. Saldırının nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.