İzmir Büyükşehir Belediyesi, 20 Ocak-31 Ocak tarihleri arasında düzenleyeceği etkinliklerle çocukların yarıyıl tatilini eğlenceli ve öğretici bir şekilde geçirmelerini sağlayacak. Çocuklar, bilim, tarih ve eğlenceyi bir arada keşfederken, aynı zamanda farkındalık oluşturmayı hedefleyen gezilere katılacak.

Ters Ev ve Atatürk Müzesi ziyaret edilecek

Buca’daki Ters Ev, 20 Ocak günü çocuklar için oldukça eğlenceli bir deneyim sunacak. Mobilyaların tavanda olduğu bu evde çocuklar, yerçekiminin tersine bir dünyada geziyor gibi hissedecekler. 21 Ocak’ta ise Atatürk Müzesi'nde Atatürk'ün hayatı, Kurtuluş Savaşı ve inkılaplar üzerine bilgilendirme yapılacak.

Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi Müzesi’nde keşif

21, 23 ve 30 Ocak tarihlerinde düzenlenecek gezilerle, Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi ve Araştırma Müzesi’ni keşfedecek çocuklar, dinozor maketleri ve fosillerle doğa tarihini öğrenecek.

Menemen Oyun Köyü’nde eğlenceli aktiviteler yapılacak

21 Ocak günü, Menemen Oyun Köyü'ne yapılacak gezide, çocuklar geri dönüşüm, çevre temizliği ve meslekleri deneyimleme fırsatı bulacak.

27 Ocak’ta Ümran Baradan Çocuk Müzesi’ni gezip tarihi oyuncakları inceleyecek olan çocuklar, 28 Ocak’ta ise Agora Ören Yeri’nde antik çağ uygarlıklarını keşfedecek.

28 ve 29 Ocak’ta yapılacak gezilerde çocuklar, uzay, fizik, elektronik ve robotik kodlama gibi alanlarda atölye çalışmalarıyla bilime olan meraklarını artıracak.

Farkındalık etkinlikleri de düzenlenecek

29 ve 31 Ocak’ta düzenlenecek farkındalık gezileri, engelli bireylerin karşılaştığı zorlukları tanıyarak çocukların empati geliştirmesine yardımcı olacak. Ayrıca, Sıfır Karbon Noktası’na yapılacak gezilerle iklim değişikliği ve temiz enerji konularında bilinçlenme sağlanacak.