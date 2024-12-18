Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda eğitimde yenilikçi adımlar atmaya devam ediyor. Bu kapsamda, 5. ve 9. sınıf öğrencilerine yönelik geliştirdiği ölçme araçlarının dördüncüsü yayımlandı.

Yeni ölçme araçları, öğrencilerin bilgi ve becerilerini daha etkin bir şekilde değerlendirmeyi amaçlıyor. Bu adım, eğitimde kaliteyi artırarak, öğrencilerin geleceğe daha güçlü bir şekilde hazırlanmasını sağlayacak. Bakanlık, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde eğitim sistemini modernize etmek için çalışmalarına devam ederken, bu araçlar eğitim süreçlerini daha şeffaf ve verimli hale getirecek.