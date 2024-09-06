Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) İzmir Şubesi, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle İzmirli çocuklardan Filistinli çocuklara destek amacıyla "Çocuklar Yaşasın Futbol Turnuvası" düzenledi.

3 gün süren turnuvada 56 takım kıyasıya mücadele etti

Turnuvaya 2013-2016 yaş gruplarından toplam 50 erkek, 2010-2013 yaş gruplarından 6 kadın futbol takımı katıldı. 3 gün boyunca 56 takım ve 1.100 sporcu, İzmir Atatürk Stadı'nda kupalar için mücadele etti.

"Çocuklar ölmesin, savaş son bulsun"

ASKON İzmir Şubesi Başkanı Ahmet Kutay, turnuvanın amacının Filistin’e barış mesajı göndermek olduğunu belirterek, “Sporun evrensel gücüyle Filistinli kardeşlerimize ses olduk,” dedi.

Kupalar sahiplerini buldu

Bayanlar grubunda 10 Numara SK 4'üncü, Demirköprü 3'üncü, İzmirgücü 2'nci, Selçuk Çamlıkspor da 1'inci oldu.

Erkekler 2016 grubunda Çamdibi Gücü 4'üncü, Beşiktaş 3'üncü, Altın Genç 2'nci, Karşıyaka Spor Kulübü ise 1'inci oldu.

Erkekler 2015 grubunda Pınar Gücü 4'üncü, Altınyaka SK 3'üncü, Genç Özgürspor 2'nci, Göztepe Spor Kulübü ise 1'inci oldu.

Erkekler 2014 grubunda AVR Spor Kulübü 2'nci, Göztepe Spor Kulübü ise 1'inci oldu.

Erkekler 2013 grubunda Pınar Gücü 4'üncü, Altay SK 3'üncü, Soğukkuyu SK 2'inci, Göztepe Spor Kulübü ise 1'inci oldu. Çamdibi Yavuz Spor da destek ödülü kazandı.