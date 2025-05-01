İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençlerin mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği projelere bir yenisini daha ekledi. Gençlik Fabrikası programı ile 22-35 yaş arası, öğrenci olmayan ve bir işte çalışmayan gençlere ücretsiz eğitim fırsatı sunulacak. Programa katılmaya hak kazananlar 2 Mayıs’ta açıklanacak, eğitimler 5 Mayıs’ta başlayacak.

Genç dostu kent hedefiyle yeni bir adım

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın “genç dostu kent” vizyonuyla şekillenen Gençlik Fabrikası, gençlere kariyer ve beceri kazandırmayı amaçlıyor. En az lise mezunu, 22-35 yaş aralığındaki 20 genç, 2 buçuk ay sürecek programda farklı alanlarda eğitim alacak.

Eğitimler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı’na bağlı Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü ile Meslek Fabrikası iş birliğiyle Halkapınar Kurs Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Eğitim içeriği: Hem teknik hem kişisel gelişim

Programın temelini “Kahve Yapımı ve Sunumu” ile “İngilizce Dil Kursu ve Konuşma Kulübü” oluştururken, destekleyici eğitimlerle gençlerin çok yönlü gelişimi hedefleniyor.

Verilecek eğitimler şu başlıklardan oluşuyor:

Dijital Alan ve Pazarlama

Dijital Okuryazarlık

İş Hayatına Giriş

Beceri Sepeti (Gider Azaltıcı Faaliyetler)

Kişisel Gelişim

Finansal Okuryazarlık

Girişimcilik ve İş Kurma

Eğitim süresince gençlere konularında uzman eğitmenler eşlik edecek.

Başvurular ve eğitim takvimi

Programa başvuran adaylar arasından seçilen 20 kişinin ismi 2 Mayıs’ta gencizmir.com adresi üzerinden duyurulacak. Eğitimler 5 Mayıs Salı günü başlayacak ve toplam 2 buçuk ay sürecek.