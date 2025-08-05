İzmir Büyükşehir Belediyesi, kenti afetlere karşı daha dirençli hale getirmek amacıyla iletişim altyapısını güçlendiren örnek bir uygulamayı hayata geçirdi. Olası afetlerde yurttaşların ve sahada görev alacak ekiplerin kesintisiz iletişim kurmasını sağlamak amacıyla üç adet Acil Durum Haberleşme Römorku kente kazandırıldı.

Kesintisiz iletişim ve enerji sağlıyor

Tam donanımlı bu sistemler; internet, mobil şarj istasyonları, anons ve aydınlatma sistemleri, kamera ve jeneratör gibi birçok bileşeni içinde barındırıyor. Güneş enerjisi panelleri ve jeneratörle 7 gün 24 saat çalışabilen römorklar, uzaktan da kontrol edilebiliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu özellikleriyle Türkiye'de yerel yönetim düzeyinde entegre sistem kuran ilk belediye oldu. Uygulama, afet anlarında kritik öneme sahip olan haberleşmenin sürdürülebilirliği açısından önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Arama kurtarma ekiplerinin koordinasyonunu kolaylaştıracak

Römorklar sayesinde arama kurtarma ekiplerinin sahada kesintisiz çalışması sağlanacak. Aynı zamanda yurttaşların elektrik ve internet gibi temel ihtiyaçlarına da çözüm sunulacak. Anons sistemleri bilgilendirme yaparken, aydınlatma ve kamera sistemleri hem güvenlik hem de koordinasyon açısından destek sağlayacak.

Tüm süreçler kamera sistemleri ile kayıt altına alınacak, böylece hem etkin müdahale hem de sahada yaşanabilecek olası güvenlik açıkları önlenmiş olacak.

Karahan: Afet anında iletişim koparsa koordinasyon da kopar

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’na bağlı Bilgi Ağları Şube Müdürü İbrahim Karahan, afet yönetiminde iletişimin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Altyapısı güçlü ve afetlere dirençli bir İzmir için çalışmalarımıza devam ediyoruz. ‘İletişim koparsa koordinasyon da kopar’ anlayışıyla bu sistemi hayata geçirdik. Türkiye’de yerel yönetim düzeyinde bu kadar entegre, uzaktan kontrol edilebilir ilk sistem bizim tarafımızdan uygulandı.”

Sayıları artırılacak, toplanma alanlarında konuşlanacak

Buca Toros Afet Koordinasyon Merkezi’nde hazır durumda bekletilen römorklar, afet anında AFAD koordinasyonunda belirlenen toplanma alanlarında devreye girecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu sistemlerin sayısını artırmayı da hedefliyor.

Yeni Acil Durum Haberleşme Römorkları ile İzmir, afetlere karşı bir adım daha güçleniyor.