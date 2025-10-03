3. Lig 4. Grup’ta oynadığı ilk 4 maçta 4 galibiyet alarak zirveye ortak olan Karşıyaka, 5’te 5 yapmak için Eskişehir Anadolu’yu konuk edecek. İzmir Atatürk Stadı’nda oynanacak olan bu kritik karşılaşma, saat 16.00’da başlayacak. Karşıyaka, yaklaşık 4 yıl sonra emektar Atatürk Stadı’nda sahaya çıkacak.

Kaf-Kaf sezona iyi başladı

Karşıyaka, 3. Lig 4. Grup’ta oynadığı ilk 4 maçı kazanarak namağlup zirveye yerleşti. Şu an 12 puanla grupta lider olan İzmir ekibi, Eskişehir Anadolu karşısında alacağı galibiyetle 5'te 5 yapmayı hedefliyor. Bu önemli karşılaşma, zirve yarışındaki yerini pekiştirmek adına büyük bir fırsat sunuyor.

İzmir Atatürk Stadı'nda oynanacak

Bu sezon Alsancak Stadı'ndaki saha zemini bakımda olduğu için Karşıyaka, iç saha maçlarını İzmir Atatürk Stadı’nda oynuyor. Karşıyaka, Atatürk Stadı’nda yaklaşık 4 yıl sonra sahaya çıkacak. Karşıyaka, son olarak 28 Kasım 2021’de Edirnespor’u bu statta konuk etmişti.

Karşıyaka taraftarları, Atatürk Stadı’nda kapalı tribünde yer alacak. Maçın bilet fiyatı 150 TL olarak açıklandı. Ev sahibi takımın taraftarları, takımlarını güçlü bir şekilde desteklemek için stadyumu doldurmayı bekliyor.

Geçen haftaki Alanya 1221 FK maçının galibiyet primlerinin Karşıyaka camiasının önemli isimleri olan eski başkan Cenk Karace, Mustafa Taşova ve Yücel Yetik tarafından ödendiği açıklandı. Bu jest, takıma büyük bir moral kaynağı oldu ve oyuncuların Eskişehir Anadolu maçına daha motive bir şekilde çıkmaları bekleniyor.